Calcio europeo più verde | l’UEFA investe 90 milioni per la sostenibilità e monitora i risultati

L’UEFA ha deciso di investire 90 milioni di euro per rendere il calcio europeo più sostenibile, cercando di ridurre l’impatto ambientale delle competizioni. La decisione arriva dopo aver riscontrato un aumento delle emissioni di CO2 legate agli eventi calcistici e vuole promuovere pratiche più ecologiche tra club e tifosi. L’organizzazione ha avviato un sistema di monitoraggio per verificare i progressi e garantire che i fondi vengano usati correttamente.

L’UEFA punta sulla sostenibilità: investimenti da 90 milioni di euro per un calcio europeo più responsabile. L’UEFA accelera il suo impegno per la sostenibilità, stanziando quasi 90 milioni di euro per progetti in tutta Europa. L’obiettivo è passare dalle intenzioni ai risultati concreti, misurando l’impatto delle iniziative e rafforzando la responsabilità di tutti gli attori coinvolti nel mondo del calcio. Questa svolta strategica, annunciata a febbraio 2026, segna una nuova fase per il calcio continentale, chiamato a rispondere alle sfide ambientali e sociali del nostro tempo. Una strategia rinnovata: “Strength through Unity” e l’attenzione ai risultati.🔗 Leggi su Ameve.eu Reichart senza mezzi termini contro l’UEFA: «L’evoluzione del calcio europeo non può essere bloccata da un monopolista, Unify League più entusiasmante» UEFA e Real/Barça: svolta dopo la Superlega, dialogo aperto per un nuovo calcio europeo. Bruxelles, Aleksander Ceferin annuncia un passo avanti nel rapporto tra UEFA e i grandi club spagnoli. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Nasce l’Associazione cittadina di Europa Verde Foggia, eletti i co-portavoce Alessandro Scolozzi e Rosa Menga; Fiorentina, ufficiale una cessione in Grecia; Alstom ferma l’idrogeno, Europa Verde: Scelta sempre più sbagliata; Svolta green a Cinisello. Eco-caldaie, cappotti e illuminazione a led: Sarà una scuola classe A. Il più piccolo paese di sempre ai Mondiali di calcioLunedì la nazionale maschile dell’arcipelago africano di Capo Verde si è qualificata ai Mondiali di calcio per la prima volta. Ce l’ha fatta battendo in casa l’Eswatini 3-0 nell’ultima partita, e ... ilpost.it La piccola Capo Verde va ai Mondiali di calcioUn piccolo arcipelago africano ha scritto ieri una pagina indelebile nella storia del calcio mondiale. Capo Verde, nazione di appena 524.000 abitanti, ha conquistato la sua prima storica ... huffingtonpost.it A margine del congresso Uefa di Bruxelles, Roberto Rosetti ha parlato di un tema caldo nel calcio europeo come quello di un ricorso forse esagerato alle OFR: "Il VAR è nato per errori chiari e ovvi. Sulle decisioni fattuali lavora alla perfezione. Ma sulle inter facebook L’Olimpo del calcio europeo. x.com