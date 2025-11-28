Reichart senza mezzi termini contro l’UEFA | L’evoluzione del calcio europeo non può essere bloccata da un monopolista Unify League più entusiasmante

Reichart ha commentato su LinkedIn l'operato dell'UEFA: commento nettissimo. Le parole sull'evoluzione dell'Unify League. La battaglia per la Superlega entra in una nuova fase decisiva. A22 Sports Management, la società che muove i fili del progetto, ha compiuto due mosse parallele che segnano un'ulteriore escalation nel confronto con la UEFA. Le azioni, formalizzate dopo mesi di trattative riservate che non hanno prodotto alcun progresso concreto, sono state anticipate da Calcio e Finanza. La prima mossa, avviata venerdì 21 novembre, è la richiesta formale di riconoscimento del proprio torneo, ora evoluto in Unify League.

