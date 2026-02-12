UEFA e Real Barça | svolta dopo la Superlega dialogo aperto per un nuovo calcio europeo

Bruxelles, Aleksander Ceferin annuncia un passo avanti nel rapporto tra UEFA e i grandi club spagnoli. Dopo la crisi della Superlega, il presidente dell’ente europeo apre le porte a un dialogo diretto con Real Madrid e Barcellona. Ora si cerca di trovare un modo per riprendere un percorso comune e rivedere i rapporti nel calcio europeo.

Bruxelles – Aleksander Ceferin, presidente della UEFA, ha espresso soddisfazione per l’apertura di un dialogo costruttivo con Real Madrid e Barcellona sul futuro dei club nel panorama calcistico europeo. L’accordo, raggiunto dopo anni di tensioni e battaglie legali, segna una svolta significativa e apre nuove prospettive per il calcio continentale, con l’obiettivo di conciliare diverse visioni e garantire un futuro sostenibile per lo sport. Dalla Frantumazione al Dialogo: Un Percorso Tortuoso. La vicenda della Superlega ha scosso le fondamenta del calcio europeo nell’aprile 2021, quando dodici club, tra cui Real Madrid e Barcellona, hanno annunciato la creazione di una lega chiusa riservata a un numero ristretto di squadre.🔗 Leggi su Ameve.eu

La lunga battaglia tra le grandi squadre e la Uefa si è finalmente conclusa, ma le conseguenze si faranno sentire a lungo.

Riepilogo andata spareggi per la fase a eliminazione diretta di Women's Champions League, mercoledì: vittorie esterne per Arsenal e Real Madrid; Superlega, ora è finita: l'accordo ufficiale tra Real Madrid e Uefa; Superlega, Barça lascia il progetto: resta il Real; La saga della Super League è finalmente giunta al termine: il Real Madrid ha raggiunto un accordo con la UEFA per il benessere del calcio europeo.

