Maddaloni Santangelo promuove ‘Solo Mia’ | un progetto per dire stop alla violenza di genere

« L'amore vero non possiede, ma libera ». Con queste parole l'assessore alle Pari opportunità e Politiche giovanili del Comune di Maddaloni, Annarita Santangelo, presenta "Solo Mia: Quando Finisce un Amore", il progetto innovativo che ha voluto fortemente sostenere e finanziare per contrastare la violenza nelle relazioni adolescenziali. Un fenomeno drammatico: gelosia ossessiva, controllo digitale, possessività spesso scambiati per amore. In Italia i dati sono allarmanti e Santangelo ha scelto di agire alla radice, investendo in prevenzione e consapevolezza. Il progetto, strutturato in cinque fasi, coinvolge direttamente i ragazzi: 30 adolescenti selezionati diventeranno peer educator dopo una formazione specialistica tenuta da sociologi, psicologi e ricercatori.