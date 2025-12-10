Maddaloni Santangelo promuove ‘Solo Mia’ | un progetto per dire stop alla violenza di genere
L’assessore alle Pari opportunità di Maddaloni, Annarita Santangelo, promuove il progetto “Solo Mia: Quando Finisce un Amore”, un’iniziativa volta a combattere la violenza di genere tra gli adolescenti. Con questa proposta, si intende sensibilizzare e prevenire comportamenti violenti nelle relazioni giovanili, promuovendo il rispetto e la libertà nell’amore.
« L'amore vero non possiede, ma libera ». Con queste parole l'assessore alle Pari opportunità e Politiche giovanili del Comune di Maddaloni, Annarita Santangelo, presenta "Solo Mia: Quando Finisce un Amore", il progetto innovativo che ha voluto fortemente sostenere e finanziare per contrastare la violenza nelle relazioni adolescenziali. Un fenomeno drammatico: gelosia ossessiva, controllo digitale, possessività spesso scambiati per amore. In Italia i dati sono allarmanti e Santangelo ha scelto di agire alla radice, investendo in prevenzione e consapevolezza. Il progetto, strutturato in cinque fasi, coinvolge direttamente i ragazzi: 30 adolescenti selezionati diventeranno peer educator dopo una formazione specialistica tenuta da sociologi, psicologi e ricercatori.
Maddaloni. Questa sera brindisi di ringraziamento con il Consigliere regionale Santangelo dopo il voto
L’APPUNTAMENTO - Maddaloni marcia unita contro la violenza sulle donne: Camminiamo insieme, il messaggio forte dell’assessore Santangelo GUARDA LE FOTO - Alle 10 in punto, da piazza Umberto I, è partito il corteo della “Camminata contro la violenza sulle donne”. Riporta casertafocus.net
