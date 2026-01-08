Moratti durissimo sugli arbitri | Prima era un’associazione di delinquenti che guidava il calcio Oggi non sono all’altezza

Massimo Moratti ha espresso un giudizio severo sugli arbitri attuali, definendoli meno qualificati rispetto al passato. Con parole dirette, l’ex presidente dell’Inter ha sottolineato come, in passato, ci fosse un’“associazione di delinquenti” che influenzava il calcio, mentre oggi gli arbitri non sarebbero all’altezza delle responsabilità. La sua presa di posizione evidenzia le preoccupazioni sulla qualità e sulla correttezza nelle decisioni arbitrali.

Massimo Moratti ci è andato giù pesante nei confronti degli arbitri, facendo un paragone anche con il passato. Vediamo che cosa ha detto. Massimo Moratti, storico ex presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Napoli Network per analizzare il momento d’oro della formazione di Cristian Chivu. Dopo il successo a Parma e il pareggio del Napoli contro il Verona, i nerazzurri hanno la concreta occasione di andare a +7 in classifica vincendo lo scontro diretto. LEGGI ANCHE: Moratti esclude la Juventus dalla lotta Scudetto? L’ex presidente dell’Inter: «Per il titolo sarà una lotta fra queste squadre» Moratti ha lodato il gioco espresso dalla capolista, ma ha toccato anche il tasto dolente degli arbitri e delle polemiche recenti, facendo un paragone con il passato e criticando apertamente le scelte odierne dei direttori di gara. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Moratti durissimo sugli arbitri: «Prima era un’associazione di delinquenti che guidava il calcio. Oggi non sono all’altezza» Leggi anche: Moratti attacca duramente gli arbitri: «Prima associazione di delinquenti che guidava il calcio. Oggi non sono all’altezza» Leggi anche: Moratti scalda Inter Napoli: «Nerazzurri da primato, ma gli arbitri non sono all’altezza. Prima c’era un’associazione di delinquenti, ora…» La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Capello, durissimo sfogo contro gli arbitri: Sono una mafia, non capiscono il calcio; Lecce-Roma: quando si gioca, probabili formazioni e dove vederla in tv. L'EX INTER - Moratti: "Gli arbitri attuali non sono all'altezza, i nerazzurri meritano il primo posto, Napoli? Complimenti a De Laurentiis" - L'ex patron nerazzurro ha analizzato il caos arbitrale dell'ultimo turno (con riferimento a Napo ... napolimagazine.com

Moratti: «Var? Va usato meglio perché rischia di togliere personalità agli arbitri» - Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. ilnapolista.it

Inter, Moratti 'Mercato, non mi tiro indietro... Arbitri? Non facciamo le vittime' - Il presidente dell'Inter, durante l'assemblea dei soci e alla vigilia della supersfida con la Juve, è tornato sulle polemiche arbitrali degli ultimi giorni: «Non facciamo ... calciomercato.com

L'ex presidente dell'Inter Moratti durissimo contro Simone Inzaghi "Quando è andato via Simone Inzaghi, che per me è andato via male, non mi è piaciuto cosa è successo. Ha imitato José Mourinho con una cattiva imitazione, perché Mou aveva vinto il Tripl - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.