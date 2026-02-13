il maltempo flagella la calabria esondati i due fiumi a cosenza autostrada interrotta e mareggiate

In Calabria, il maltempo ha causato l’esondazione dei fiumi Busento e Campagnano a Cosenza, provocando l’interruzione dell’autostrada e onde di mare che hanno invaso le spiagge della zona.

In Calabria due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati nel Cosentino a causa delle piogge intense. Alcune famiglie risultano isolate e numerosi sono i disagi alla circolazione. La messa di pioggia abbattutasi sulla regione, e specialmente in provincia di Cosenza, ha comportato diversi danni. L’autostrada del Mediterraneo ha dovuto subire diverse interruzioni. L’appello del sindaco di Cosenza: “Non uscite da casa”. “Stiamo vivendo ore difficili. Ho attivato il sistema comunale di Protezione Civile e le squadre sono al lavoro senza sosta per monitorare i punti critici e intervenire su allagamenti e caduta di alberi”, ha scritto su Facebook il sindaco di Cosenza Franz Caruso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Maltempo a Cosenza, due fiumi, il Busento e il Campagnano, sono esondati nel territorio a causa delle piogge intense degli ultimi giorni, lasciando alcune famiglie isolate nelle zone più colpite.

Il maltempo al Sud: famiglie isolate, fiumi in piena e una vittima in Costiera Amalfitana.

Maltempo in Calabria, nel Cosentino esondazioni e frane, minacciata la ferrovia(ANSA) - COSENZA, 13 FEB - Esondazioni di torrenti, allagamenti, frane e smottamenti con conseguenti disagi per la popolazione si segnalano nei Comuni lungo la costa Tirrenica della provincia di Cosen ... msn.com

Nils flagella la regione: raffiche oltre i 100 km/h, frane e mareggiate. In arrivo domani il ciclone di San ValentinoPiogge intense, smottamenti e alberi abbattuti tra Tirreno, aree interne e Catanzarese jonico. Dopo una breve tregua, il 14 febbraio atteso un nuovo ciclone, denominato ufficialmente Oriana ... cosenzachannel.it

Local Team. . La forte ondata di maltempo che ha investito la Calabria nelle ultime ore ha causato diversi problemi a Cosenza e provincia. In città il fiume Campagnano è esondato in alcuni punti, causando allagamenti. Nelle immagini, residenti e soccorritori i - facebook.com facebook

Maltempo al Centro-Sud, Calabria e Sicilia in crisi Criticità a Catanzaro e Reggio Calabria. Bufera in Sicilia, scuole chiuse ed Eolie isolate x.com