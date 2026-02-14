Calabria maltempo e frane a Lamezia Terme | sgomberi a Zangarona e allerta per la Provinciale 78 Rischio idrogeologico

Una frana si è verificata a Zangarona, nel comune di Lamezia Terme, a causa di intense piogge che hanno provocato smottamenti e allagamenti. Le autorità hanno già evacuato alcune abitazioni nelle aree più a rischio e hanno dichiarato l’allerta per la Provinciale 78, una strada molto trafficata che collega diverse zone della città. La forte perturbazione ha causato danni alla viabilità e ha costretto i soccorritori a intervenire rapidamente per mettere in sicurezza la zona.

Calabria Sotto Morsa: Frana a Lamezia Terme, Sgomberi e Allerta per la Provinciale 78. Una violenta ondata di maltempo sta mettendo a dura prova la Calabria, con particolare criticità nella frazione di Zangarona, nel comune di Lamezia Terme, provincia di Catanzaro. Smottamenti causati da piogge incessanti hanno reso inagibile un'abitazione, costringendo due persone allo sgombero. Parallelamente, si monitora attentamente la situazione della Strada Provinciale 78, dove sono in corso verifiche per garantirne la sicurezza. L'evento riaccende il dibattito sulla fragilità del territorio calabrese e sulla necessità di interventi strutturali per la prevenzione del rischio idrogeologico.