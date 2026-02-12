Calabria maltempo a Lamezia Terme | albero crolla auto distrutta Allerta per il territorio e sicurezza ospedaliera

Una forte raffica di vento ha fatto cadere un albero in pieno centro a Lamezia Terme, schiacciando un’auto parcheggiata lungo la strada. La scena si è svolta davanti all’ospedale, creando panico tra i passanti. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito, ma i vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente per rimuovere i rami e mettere in sicurezza la zona. La città resta sotto stretta sorveglianza per le condizioni meteo avverse, mentre le autorità continuano a monitorare la situazione.

Lamezia Terme, il vento spezza un albero e schiaccia un’auto: paura all’ospedale, la Calabria sotto allerta. Un violento nubifragio ha causato il crollo di un albero all’interno del parcheggio dell’Ospedale di Lamezia Terme, in Calabria, danneggiando una Fiat 500 parcheggiata nella serata di ieri, 12 febbraio 2026. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’evento sottolinea la crescente vulnerabilità del territorio calabrese agli eventi meteorologici estremi e solleva interrogativi sulla manutenzione del verde pubblico. La furia del maltempo e il crollo improvviso. La città di Lamezia Terme è stata colpita da una forte ondata di maltempo che ha raggiunto il suo culmine nelle ore serali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Lamezia Terme

Una macchina è stata schiacciata da un albero caduto sotto il forte vento all’Eur, a Roma.

Questa mattina nel Rione Don Guanella un albero è caduto a causa del maltempo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Lamezia Terme

Argomenti discussi: Continua ondata di maltempo sulla Calabria, allerta arancione e gialla: scuole chiuse a Lamezia e hinterland; Maltempo in Calabria, modifiche alla circolazione dei treni: interrotta tratta tra Lamezia e Rosarno; Meteo, Calabria ancora flagellata dal maltempo: allerta arancione sul Tirreno. Scuole chiuse a Lamezia, Vibo; Il nuovo ciclone è alle porte e colpirà la Calabria tirrenica: previsti temporali, venti fino a 140 km/h e mareggiate · LaC News24.

Maltempo in Calabria, modifiche alla circolazione dei treni: interrotta tratta tra Lamezia e RosarnoCancellati diversi treni sulla linea tra Reggio Calabria e Lamezia. Modifiche anche per due Intercity di passaggio sulla Costa degli Dei ... corrieredellacalabria.it

In arrivo nuova ondata di maltempo sulla Calabria, allerta gialla con piogge e venti di burrascaLamezia Terme - La Calabria si prepara a una nuova fase di maltempo. Per la giornata di domani, mercoledì 11 febbraio, la Protezione Civile ha diramato allerta meteo gialla su tutta la regione, a caus ... lametino.it

#Avviso pubblico:"Attiva possibilità lavorativa a Lamezia Terme/2 - Calabria". @EURESJob @ItalyEures eurokomonline.eu/index.php/band… x.com

Tenerezza, compassione, consolazione. Queste le parole che il vescovo di Lamezia Terme, mons. Serafino Parisi, ha ripetuto in occasione della XXXIV Giornata Mondiale del malato, memoria della Madonna di Lourdes, nel corso della celebrazione eucaristic - facebook.com facebook