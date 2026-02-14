Calabria | Maltempo e Fiume Amato in Esondazione Ferrovie al Lavoro per Riconnettere la Regione

Il maltempo ha causato l'esondazione del fiume Amato in Calabria, lasciando molte zone without collegamenti stradali e ferroviari. Le ferrovie della regione stanno lavorando intensamente per riparare i binari danneggiati e riaprire le linee, che sono state interrotte da giorni. Un’operazione complessa per garantire il ritorno alla normalità e consentire il passaggio di treni e mezzi di emergenza.

Calabria Isolata dal Maltempo: Ferrovie della Calabria Lavora per Ripristinare i Collegamenti Dopo l'Esondazione del Fiume Amato. Un'ondata di maltempo ha colpito la Calabria, causando danni significativi alle infrastrutture ferroviarie e costringendo Ferrovie della Calabria ad avviare interventi urgenti di messa in sicurezza, in particolare nella zona di Decollatura. L'esondazione del fiume Amato ha creato criticità per le linee del Raventino e del Savuto, interrompendo la circolazione e mettendo a rischio la mobilità regionale. Gli interventi sono stati disposti nella giornata di oggi, 14 febbraio 2026, per cercare di ripristinare la situazione, compatibilmente con i lavori di potenziamento già programmati.