A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, Roma ha registrato oltre cento interventi da parte delle forze dell'ordine, che hanno lavorato per gestire le criticità. La chiusura di via Tiburtina, dopo l’esondazione del fiume Aniene, testimonia l’intensità del maltempo e la necessità di interventi tempestivi per garantire la sicurezza dei cittadini.

Sin dalle prime ore del mattino, sono stati registrati più di cento interventi da parte degli agenti della polizia locale, impegnati nella gestione delle problematiche causate dal maltempo che ha colpito la città di Roma, offrendo supporto alla popolazione. A causa dell’esondazione del fiume Aniene, è stata disposta la chiusura temporanea della via Tiburtina, in direzione di uscita da Roma, a partire da via del Casale di San Basilio. Nella zona sono presenti numerose pattuglie del gruppo Tiburtino, attive per garantire i servizi di viabilità e per la messa in sicurezza dell’area. Anche via Ardeatina è stata chiusa momentaneamente, a causa di allagamenti, nel tratto che va da via di Tor Pagnotta a via Andrea Millevoi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Maltempo: oltre cento interventi a Roma, chiusa via Tiburtina dopo esondazione fiume Aniene

