Calabria | Ciclone Devastante Due Morti e Stato di Emergenza Imminente Fondi Pronti per la Ricostruzione

Un violento ciclone ha investito la Calabria, causando due morti nel Vibonese e lasciando molte case senza tetto. Le forti piogge e le raffiche di vento hanno provocato allagamenti e frane in diverse zone della regione. La Protezione Civile ha dichiarato lo stato di emergenza, promettendo interventi rapidi per aiutare le persone colpite. La situazione rimane critica in molti paesi, dove le squadre di soccorso lavorano senza sosta per mettere in sicurezza le aree più rischiose. La regione si prepara a ricevere fondi immediati per la ricostruzione.

Calabria Sotto Morsa: Stato di Emergenza e la Promessa di un Intervento Immediato. La Calabria è stata colpita da un devastante ciclone che ha causato danni ingenti e due vittime nel Vibonese. Il governo italiano si prepara a dichiarare lo stato di emergenza nazionale, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luigi Sbarra che ha annunciato un intervento rapido e mirato per sostenere famiglie, imprese e amministrazioni locali. L’esecutivo intende replicare un modello di risposta già testato in altre emergenze, puntando sulla velocità nello stanziamento dei fondi e nella gestione dei poteri commissariali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il Consiglio dei ministri ha annunciato lo stato di emergenza nazionale per Sardegna, Sicilia e Calabria a causa del ciclone Harry.

Calabria nella morsa del ciclone Ulrike: fiumi in piena, frane e raffiche oltre i 100 km/h – FOTO E VIDEOIl maltempo flagella la regione: il Busento raggiunge gli argini a Cosenza, strade chiuse nel Vibonese e nel Catanzarese, interventi anche nel Reggino ... corrieredellacalabria.it

Nuovo ciclone Ulrike in arrivo su Calabria e Sicilia già colpite da Harry, scatta l'allerta meteo sul TirrenoDopo il passaggio del ciclone Harry, in Calabria e Sicilia arriva Ulrike. Venti forti e onde fino a 7 metri. Scuole chiuse in diversi Comuni ... virgilio.it

Il ciclone Harry ha lasciato dietro di sé immagini che raccontano la forza devastante del maltempo. Quello che resta oggi è un pesantissimo bilancio economico: un colpo duro per intere filiere produttive del Sud Italia. Il conto da fare non si ferma ai danni diretti facebook