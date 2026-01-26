Ciclone Harry stato di emergenza per 12 mesi | 100 milioni subito a Sardegna Sicilia e Calabria

Il Consiglio dei ministri ha annunciato lo stato di emergenza nazionale per Sardegna, Sicilia e Calabria a causa del ciclone Harry. Sono stati stanziati immediatamente 100 milioni di euro per affrontare le conseguenze del maltempo. La misura rimarrà in vigore per 12 mesi, al fine di garantire interventi efficaci e sostenere le comunità colpite.

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per i territori di Sardegna, Sicilia e Calabria colpiti dal ciclone Harry. La decisione è stata assunta nel corso di una riunione lampo durata circa venti minuti, alla quale hanno partecipato anche i presidenti delle Regioni interessate, tra cui la presidente della Sardegna Alessandra Todde. Lo stato di emergenza avrà una durata iniziale di 12 mesi e potrà essere prorogato per ulteriori 12 mesi, come previsto dal Codice di Protezione civile. Contestualmente, il Governo ha stanziato un primo pacchetto di risorse pari a 100 milioni di euro, da ripartire tra le tre Regioni coinvolte. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Il ciclone Harry prosegue il suo percorso, causando condizioni di maltempo diffuso nelle regioni meridionali italiane.

Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria, regioni colpite dal recente maltempo.

