Ciclone Harry Musumeci | Deliberato lo stato di emergenza nazionale per Sicilia Sardegna e Calabria stanziati 100 mln € per i danni

Il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria a causa del ciclone Harry. Sono stati stanziati 100 milioni di euro per fronteggiare i danni, con la possibilità di prorogare lo stato di emergenza fino a 24 mesi. La decisione mira a garantire un intervento rapido ed efficace per le zone colpite.

Il ministro ha chiarito che “lo stato di emergenza può durare 12 mesi, prorogabile per altri 12, come prevede il Codice di Protezione civile”, aggiungendo poi che "per far fronte alle prime necessità, il Consiglio dei ministri ha deliberato uno stanziamento complessivo di 100 milioni di euro". 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Il Consiglio dei ministri ha annunciato lo stato di emergenza nazionale per Sardegna, Sicilia e Calabria a causa del ciclone Harry.

Il governo italiano ha annunciato la dichiarazione dello stato di emergenza per Sicilia, Sardegna e Calabria, territori colpiti dal recente maltempo.

Ciclone Harry, dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Cento milioni per i ristoriIl Governo Ha deliberato la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale in Sardegna, Sicilia e Calabria. La proposta è stata avanzata e illustrata dal ministro per la Protezione civile e le ... rainews.it

Ciclone Harry, per la Sicilia dal Governo solo 33 milioni contro danni da 1,5 miliardi: per i primi interventiDopo il ciclone Harry il governo stanzia 100 milioni per Sicilia, Calabria e Sardegna e dichiara lo stato di emergenza. Le Regioni stimano danni oltre 1,2 miliardi e criticano risorse insufficienti. corrieretneo.it

Chi dice no all’Ice. I danni del ciclone Harry. Le canzoni di Sanremo x.com

Le conseguenze del ciclone Harry in Sicilia, Milazzo: "Interventi immediati per porti e aziende" https://qds.it/ciclone-harry-giuseppe-milazzo-porti-sicilia-palermo/ - facebook.com facebook