Curling non solo Italia | anche la Svezia cade nella quarta sessione del doppio misto alle Olimpiadi Bene la Gran Bretagna

A Cortina si conclude una sessione decisiva nel torneo di curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La Svezia, una delle favorite, perde nella quarta sessione del doppio misto, mentre la Gran Bretagna ottiene una vittoria importante. La competizione prosegue con tante sorprese e colpi di scena, lasciando il pubblico attento e speranzoso.

Termina una sessione particolarmente importante al Cortina Curling Olympic Stadium, impianto sportivo che sta ospitando le prove di curling valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. In occasione del quarto segmento del Round Robin valevole per la specialità del doppio misto abbiamo infatti assistito al primo passo falso dell’Italia, caduta al cospetto del Canada in sei end per 2-7, ma anche ad altri incroci non poco indicativi. Quella disputata dagli azzurri è stata infatti l’unica sfida a senso unico, complice anche una prima mano da cinque punti che ha semplificato non poco il lavoro dei nordamericani. 🔗 Leggi su Oasport.it

Approfondimenti su Cortina Curling

La Gran Bretagna vince contro l’Estonia nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Sono iniziate le Olimpiadi invernali a Cortina d’Ampezzo, e il curling ha aperto ufficialmente il torneo nel doppio misto.

