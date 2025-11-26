Yildiz, le sue parole dopo BodoGlimt–Juventus: «Penso alla squadra, non ai miei numeri. Miretti meritava il gol» Kenan Yildiz è stato uno dei protagonisti più discussi della notte europea della Juventus. Dopo la vittoria in rimonta contro il BodoGlimt, il talento turco ha parlato ai microfoni di Sky Sport, spiegando sensazioni, scelte tecniche e il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Yildiz nel post gara: «Juve avanti così. Obiettivi? Su questo penso solo ad una cosa»