Buon compleanno Enza Sampò Valerio Mastandrea Roberto Vieri

Il 14 febbraio, Enza Sampò festeggia il suo compleanno, dopo aver lavorato come conduttrice televisiva e giornalista per molti anni. La sua carriera si è svolta tra televisioni e giornali, portando avanti storie di attualità e cultura. Condivide questa data con personaggi come Valerio Mastandrea, attore e regista, che ha recentemente ricevuto un premio per il suo ultimo film, e Roberto Vieri, ex calciatore che ora si dedica alla formazione dei giovani sportivi. Oggi, tra i festeggiati, ci sono anche imprenditori, politici e sportivi, come Michael Bloomberg, ex sindaco di New York,

Buon compleanno Valerio Mastandrea, Enza Sampò, Michael Bloomberg, Roberto Vieri, Luigi Bacialli, Virginio Merola, Stefano Masciarelli, Daria Bignardi, Antonio Palmieri, David Parenzo, Gianni Bugno, Marianna Morandi, Marco di Lello, Valentina Vezzali, Alan Ferrari, Edinson Cavani, Angel di Maria. Oggi 14 febbraio compiono gli anni: Raffaele Petrillo, traduttore; Guglielmo Rositani, politico; Enza Sampò, conduttrice tv, giornalista; Piera Tizzoni, ex atleta; Antonio Ballerio, attore, doppiatore; Antonio Paiola, doppiatore; Michael Bloomberg, imprenditore, ex sindaco New York; Francesco Saverio Acito, politico; Fabio Cerchiai, dirigente d’azienda; Giovanni Adamo II, principe del Liechtenstein; Roberto Vieri, ex calciatore Sampdoria, Roma, Juventus; Renzo Penna, politico; Carlo Cifalà, giocatore di biliardo; Alfredo Cazzola, imprenditore, politico; Marzia Ferraioli, politica; Lino Osvaldo Felissari, politico; Mario Pezzolla, giornalista, conduttore radio, dj. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Enza Sampò, Valerio Mastandrea, Roberto Vieri Buon Compleanno Jon Voight, Valerio Caldieraro, Barbara Steele Il 29 dicembre è il giorno di compleanno di numerose personalità di diversi settori, tra cui attori, sportivi, politici e professionisti. Buon compleanno Lionello Manfredonia, Roberto Mancini… Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Fabrizio Frizzi era nato il 5 Febbraio del 1958 a Roma. Figlio di un importante distributore cinematografico, frequenta le scuole elementari "Cesare Nobili", per poi diplomarsi all'Istituto "San Giuseppe Calasanzio". La sua esperienza lavorativa inizia molto prest facebook