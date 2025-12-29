Buon Compleanno Jon Voight Valerio Caldieraro Barbara Steele
Il 29 dicembre è il giorno di compleanno di numerose personalità di diversi settori, tra cui attori, sportivi, politici e professionisti. Ricordiamo Valerio Caldieraro, Barbara Steele, Jon Voight, Nestor Combin e altri che celebrano questo giorno speciale. Un'occasione per riconoscere il contributo di queste figure alla cultura, allo sport e alla società. Auguri a tutti coloro che compiono gli anni in questa data.
Buon Compleanno Valerio Caldieraro, Cristiano de André, Barbara Steele, Jon Voight, Aldo Bottin, Nestor Combin, Cesare Mirabelli, Stefano Eranio, Enrico Chiesa, Francesco Saverio Garofani, Jude Law, Laura Partenio, Benedetta Gravina. Oggi 29 dicembre compiono gli anni: Valerio Caldieraro, dirigente d’azienda; Roberto Lasagna, politico; Barbara Steele, attrice; Aldo Bottin, politico; Jon Voight, attore, regista, produttore; Giancarlo Borra, politico; Bruno Carmeni, judoka; Nestor Combin, ex calciatore Juventus, Torino, Milan; Giovanni Gallavotti, matematico, fisico; Mario Cantarelli, ex calciatore Bari, Pescara, allenatore; Cesare Mirabelli, ex presidente corte costituzionale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
