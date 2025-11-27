Buon compleanno Lionello Manfredonia Roberto Mancini…

Buon compleanno Lionello Manfredonia, Roberto Mancini, Franca Gandolfi, Aldo Maccione, Carlo Scognamiglio, Julia Timoshenko, Ugo Cappellacci, Luigi Contu, Andrea Manciulli, Luigi Datome, Lia Valerio, Moreno.. Oggi 27 novembre compiono gli anni: AniMe (Barbara Palermo), dj, discografica; Roberto Costanzo, politico, saggista; Franca Gandolfi, attrice, cantante, vedova di Modugno; Aldo Maccione, attore; Angelo Jacono, regista, produttore cinema; Denis Brunazzi, ex calciatore; Adriano Buffoni, allenatore calcio; Antonio Tarzia, presbitero, giornalista; Maurizio Leigheb, giornalista, fotografo, scrittore; Marcello Signoretti, presbitero, missionario; Carlo Scognamiglio, politico, economista, velista; Simonetta Agnello Hornby, avvocata, scrittrice; Giuseppe Fiorini Morosini, arcivescovo; Giovanni Mauriello, attore, musicista; Patrizia Arnaboldi, politica; Luciano Mecacci, psicologo; Lauro Pomaro, ex calciatore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Lionello Manfredonia, Roberto Mancini…

News recenti che potrebbero piacerti

Ci sono nostalgie che fanno male… e nostalgie che fanno bene. Quella che proviamo oggi, pensando al compleanno di Aldo Biscardi, è una nostalgia buona. Una nostalgia che profuma di televisione vera, di passione sincera, di emozioni condivise. Ricordia Vai su Facebook

Una vita per la Lazio Buon compleanno al nostro storico team manager Maurizio Manzini #AvantiLazio Vai su X

Lionello Manfredonia: “Fuori due anni e mezzo per calcioscommesse”/ “Infarto in campo? Un segno del destino” - Lionello Manfredonia, ex calciatore di alcuni dei più grandi club in Italia come Juventus, Lazio e Roma, si racconta sulle pagine del Corriere della Sera. Si legge su ilsussidiario.net

Juventus, Manfredonia: "Bremer in Premier? Al giusto prezzo tutti cedibili!" - L'ex calciatore Lionello Manfredonia, con la maglia della Juventus dal 1985 al 1987, ha parlato del momento no dei bianconeri a "L'Ora della Vecchia Signora" su Radio Bianconera: "Ci può stare ... Scrive m.tuttomercatoweb.com

Manfredonia: "Con Motta e Baroni ci sarà da divertirsi" - U na vita alla Lazio, dalle giovanili fino alla prima squadra, poi il passaggio alla Juventus, dove resta solo due anni, ma vince i trofei più importanti, uno scudetto e una Coppa Intercontinentale, ... Come scrive gazzetta.it