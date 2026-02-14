Brugnato | Love Days al 5Terre Outlet shopping e concerto per San Valentino dal 13 al 15 febbraio

Brugnato organizza i Love Days al 5Terre Outlet dal 13 al 15 febbraio, portando clienti e visitatori alla ricerca di occasioni e musica. La località in provincia di Massa-Carrara si riempie di negozi aperti e concerti dal vivo per festeggiare San Valentino. Durante l’evento, le vie del centro si popolano di persone che approfittano delle promozioni speciali e delle performance musicali.

Brugnato si prepara a San Valentino con i Love Days: shopping e musica al 5Terre Outlet Village. Brugnato, in provincia di Massa-Carrara, si anima con i Love Days al 5Terre Outlet Village dal 13 al 15 febbraio. L'iniziativa offre un ulteriore sconto del 30% sui prezzi già ridotti, con l'obiettivo di attirare visitatori in vista di San Valentino e sostenere il tessuto commerciale locale. L'evento culminerà domenica 15 febbraio con un concerto esclusivo dell'artista Sax Tellers. Un weekend romantico tra shopping e intrattenimento. Il 5Terre Outlet Village, una destinazione commerciale consolidata nella regione, punta a intercettare la domanda di regali e occasioni speciali legate alla festa degli innamati.