Un Posto al Sole anticipazioni dal 9 al 13 febbraio | si avvicina un San Valentino complicato

La soap italiana torna con una settimana ricca di colpi di scena. Dal 9 al 13 febbraio, i personaggi devono affrontare situazioni complicate in vista di San Valentino. Le trame si intensificano, portando tensione e sorprese tra i protagonisti di Palazzo Palladini.

Interessanti novità nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, che andranno in onda su Raitre da lunedì 9 a venerdì 13 febbraio 2026. Eduardo ha portato a termine con successo il furto nella villetta, e vive per questo un momento di grande euforia. Il riavvicinamento a Stella dura poco, e questa per la freddezza di Sabbiese fa irruzione nella vita di Clara. Eduardo è costretto a una scelta drastica, nel tentativo di evitare che la verità venga a galla: allontanarsi definitivamente dall'amante. Damiano ha intanto un’intuizione che potrebbe avvicinarlo alla soluzione del mistero. Nel frattempo Michele, scelto per rappresentare la radio in occasione del trentesimo anniversario dalla sua fondazione, assume una posizione chiara e decisa nei confronti di Roberto.🔗 Leggi su Napolitoday.it

