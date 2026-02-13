San Valentino e Carnevale | gli eventi casertani dal 13 al 17 febbraio

A Caserta, tra il 13 e il 17 febbraio, si svolgono numerosi eventi per celebrare San Valentino e il Carnevale. La città si anima con feste, sfilate e incontri, attirando famiglie, coppie e appassionati di tradizioni. Per tutto il weekend, le strade si riempiono di colori e musica, creando un’atmosfera festosa e vivace.

Tanti appuntamenti legati alle due feste: c'è l'imbarazzo della scelta. Ma c'è anche tanto altro come spettacoli teatrali, mostre e non solo. Non sapete cosa fare nei prossimi giorni? Ecco i nostri suggerimenti Un fine settimana con tantissimi appuntamenti per San Valentino e che si allunga fino al 17 febbraio per l'ultimo giorno di Carnevale. C'è l'imbarazzo della scelta per far felici grandi e piccini. Non sapete cosa fare nei prossimi giorni? Ecco i nostri suggerimenti. - In occasione di San Valentino, il Centro Commerciale Campania celebra l’amore in tutte le sue forme con Campania Love Park, un evento inclusivo e aperto a tutte le persone, indipendentemente dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.🔗 Leggi su Casertanews.it

Venerdì 13 febbraio a Napoli inizia un fine settimana ricco di feste.

La soap italiana torna con una settimana ricca di colpi di scena.

San Valentino e carnevale, che coppia. A Fano un weekend tra Gran Galà al Teatro e musica in piazza con RTLUn fine settimana all’insegna del Carnevale e dell’Amore: Fano si accende con Fano di Cuore con un doppio appuntamento che ... msn.com

Ecoweekend tra Carnevale e San ValentinoUn Ecoweekend che in alcune parti della regione sarà da vivere con l'ombrello. Ma tra San Valentino e Carnevale, le uscite fuoriporta e le situazioni 'green' per animare il fine settimana non manchera ... ambienteambienti.com

Calcola e colora di San Valentino: esegui le addizioni entro il 10 e colora i cuori basandoti sul risultato ottenuto. Poi colora il disegno. Cliccate sull'immagine e troverete il link per il PDF ad alta definizione. - facebook.com facebook

