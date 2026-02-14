Bron Breakker rischia di perdere la sua occasione a WrestleMania 42 a causa di un infortunio. L’atleta ha subito un problema durante gli ultimi allenamenti, che ha richiesto un intervento medico urgente. La sua presenza nello show dipende ora dall’esito di quell’intervento e dai tempi di recupero. La situazione ha creato incertezza tra i fan e gli addetti ai lavori, che temono per il suo coinvolgimento alla grande evento.

Il contesto di WrestleMania si è fatto incerto nelle ultime ore, con la bimappatura della card che dipende dall’esito di un intervento medico e dalla successiva fase di recupero. L’evento si avvicina, ma la situazione attuale, caratterizzata da una prognosi ancora non definita, richiede una valutazione puntuale degli scenari possibili e delle ripercussioni su una delle superfici più attese della serata. bron breakker è stato operato d’urgenza la scorsa settimana per un’ernia, intervento che è stato definito necessario e immediato. L’alcun dettaglio resta riservato, ma la decisione medica ha progressivamente orientato le considerazioni interne sulla partecipazione al weekend. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Bron Breakker a WrestleMania 42: le sue chance sono ridotte al minimo

Bron Breakker potrebbe saltare WrestleMania 42.

Bron Breakker si è sottoposto a un intervento chirurgico per un’ernia seria.

