Bron Breakker rischia di saltare WrestleMania 42

Bron Breakker potrebbe saltare WrestleMania 42. L’atleta si è sottoposto a un intervento per un’ernia e la sua presenza nell’evento più importante della WWE è in forse. I medici stanno valutando i tempi di recupero e, al momento, non c’è ancora una conferma ufficiale sulla sua partecipazione. La sua assenza potrebbe cambiare i piani già stabiliti dalla federazione per l’evento.

l’operazione all’ernia sembra essere avvenuta dopo un intenso segmento su Raw, e la finestra di recupero ora sembra più lunga di quanto inizialmente stimato dalla WWE. Durante l’edizione del 10 febbraio, Bryan Alvarez ha riferito che, all’interno della WWE, l’impressione è che Breakker non otterrà l’autorizzazione medica in tempo per WrestleMania 42. Bron Breakker era alle prese con questa ernia già prima della settimana scorsa. Nonostante la giovane età e la tipica resilienza, si prevede che resterà fuori oltre aprile. PWInsider aveva già chiarito che l’ernia rappresentava un problema persistente, non qualcosa legato unicamente al segmento di Raw della settimana precedente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Bron Breakker rischia di saltare WrestleMania 42 Approfondimenti su Bron Breakker WrestleMania WWE: Bron Breakker operato per un’ernia, é in dubbio per WrestleMania 42 Bron Breakker si è sottoposto a un intervento chirurgico per un’ernia seria. WWE: Bron Breakker verso il forfait a WrestleMania 42 Bron Breakker rischia di saltare WrestleMania 42. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Bron Breakker WrestleMania Argomenti discussi: Bron Breakker si è operato per un'ernia: è a rischio la sua partecipazione a WrestleMania?; Bron Breakker si opera: WrestleMania 42 a forte rischio!; Aggiornamenti sullo stato di Bron Breakker dopo l'intervento chirurgico in vista di WrestleMania 42; Bron Breakker | condizioni in miglioramento ma la cautela resta d' obbligo. Bron Breakker si opera: WrestleMania 42 a forte rischio!Bron Breakker costretto ad operarsi come riportato da Dave Meltzer: il membro della Vision potrebbe saltare WrestleMania 42 ... generationsport.it Aggiornamenti sullo stato di Bron Breakker dopo l'intervento chirurgico in vista di WrestleMania 42L'intervento chirurgico di Bron Breakker mette a rischio i suoi piani per WrestleMania 42, mentre la WWE attende notizie sul suo recupero. worldwrestling.it Arriva una notizia a sorpresa in casa #WWE: secondo quanto rivelato dal Wrestling Observer, Bron Breakker sarebbe stato operato per un’ernia abbastanza seria. Per il momento incerti i tempi di recupero. - facebook.com facebook Primi aggiornamenti sulla questione Bron Breakker #TSOW #TSOS x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.