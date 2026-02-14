Brogi dice addio anche alla Lega | Avanti con il generale Vannacci

"Una scelta ponderata e guidata da valori condivisi di sovranismo". Così Lorenzo Brogi motiva il suo passaggio dalla Lega al neonato partito " Futuro Nazionale " fondato e guidato dal generale Roberto Vannacci, anch’egli fresco ‘divorziato’ dalla Lega dopo la brusca fine della luna di miele con Salvini. "Questa decisione segna un passo importante nella mia attività politica locale, motivata dalla convinzione che il nuovo partito rappresenti al meglio l’impegno per la tutela dell’identità italiana, la sicurezza delle comunità e lo sviluppo dei territori, senza compromessi e con idee vicine ai bisogni dei cittadini", circostanzia Brogi, al suo terzo trasloco in poco più di un anno e mezzo, dopo l’uscita da Fratelli d’Italia post-elezioni del 2024 e il passaggio al Gruppo Misto, prima del successivo trasferimento alla Lega. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

