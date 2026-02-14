Brignone può vincere un altro oro nel gigante? Pronostico e quote

Federica Brignone mira a conquistare un altro oro nel gigante di Cortina, dopo aver dimostrato di essere in ottima forma. La skiorna italiana si prepara a sfidare le avversarie in una gara che potrebbe segnare la sua carriera, mentre sulla sua strada ci sono anche la Goggia e la giovane Scheib, che ha già sorpreso in questa stagione. La competizione si annuncia agguerrita e ricca di emozioni, con gli occhi puntati sui suoi tempi e le sue scelte di percorso.

Federica torna in pista a Cortina e si gioca tutto in una delle sue specialità preferite: in corsa anche la Goggia ma la Scheib fa paura Dopo la splendida medaglia d'oro conquistata nel superG, Federica Brignone torna in pista a Cortina per affrontare il gigante, una delle sue specialità preferite. Con lei anche Sofia Goggia, ancora a caccia del metallo più prezioso anche se non è questa la gara in cui può esprimere il suo potenziale migliore. E allora scopriamo le quote Brignone vincente gigante in programma domenica 15 febbraio alle 10 e alle 13.30. L'obiettivo di Federica, dopo il grave infortunio dell'aprile 2025, era solo quello di tornare in pista e di partecipare alle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Brignone strepitoso oro in SuperG “Non pensavo di poter vincere”

Federica Brignone ha conquistato l’oro nel Super G alle Olimpiadi di Milano Cortina.

Quando può gareggiare Federica Brignone a Kronplatz? Orari gigante, tv, streaming

Federica Brignone è prevista in gara a Kronplatz il 20 gennaio, in occasione del gigante valido per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Argomenti discussi: Federica Brignone ha vinto un oro semplicemente miracoloso; Chi può vincere per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina? Atleti, sport e previsioni di podi; Brignone: Non ho mai sognato di vincere l'oro, per quello ce l'ho; Brignone, prudenza e leggerezza. Goggia può vincere il Super-G davanti a Mattarella.

Brignone, prudenza e leggerezza. Goggia può vincere il Super-G davanti a MattarellaPartenza alle 11.30 di giovedì 12 febbraio: Brignone scende come sesta. In gara anche altre tre azzurre con speranze di medaglia: Laura Pirovano (pettorina 2), Sofia Goggia (9) ed Elena Curtoni (11) ... sport.virgilio.it

Capolavoro Brignone, oro in supergigante a 10 mesi dal terribile infortunio. Incredibile, non pensavo di vincere. A Cortina la sciatrice valdostana conquista il titolo olimpico: Oggi mi consideravo un outsider, è stata la mia forza. Goggia out mentre era in testa: Ai Giochi è così, ma oggi è il giorno di Feder