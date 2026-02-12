Brignone strepitoso oro in SuperG Non pensavo di poter vincere

Federica Brignone ha conquistato l’oro nel Super G alle Olimpiadi di Milano Cortina. La sciatrice italiana ha sorpreso tutti, anche se non si aspettava di vincere. La giornata sull’Olympia delle Tofane si è trasformata in una vittoria memorabile, con il pubblico che ha applaudito la sua impresa sotto gli occhi del presidente Mattarella e di Deborah Compagnoni.

La giornata perfetta sull'Olympia delle Tofane. E' il giorno di Federica Brignone che vince l'oro nel Super G alle Olimpiadi di Milano Cortina sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e di Deborah Compagnoni. Un'impresa incredibile dopo l'infortunio di dieci mesi, la prova di una grande campionessa che chiude il cerchio magico, dopo la vittoria della coppa del Mondo nel 2025 ecco l'oro olimpico. Quando sale sul podio un raggio di sole squarcia finalmente le nubi sopra Cortina, mentre le frecce tricolori in cielo ricamano il verde, il bianco e il rosso. E Federica ride perchè è il giorno più bello della sua vita, il giorno dell'oro olimpico, quello che tutte le atlete sognano sin dal primo giorno in cui iniziano a gareggiare.

