Il New York Times | Lo sport del Washington Post ultimo baluardo della grande scrittura sportiva

Il giornalismo sportivo in America sta vivendo un momento difficile. Il Washington Post ha deciso di smettere di pubblicare contenuti dedicati allo sport, segnando un cambiamento importante nel settore. Il New York Times definisce questa scelta come l’ultimo baluardo della grande scrittura sportiva, ormai in via di scomparsa. I giornalisti si chiedono come fosse il giornalismo di un tempo, prima che tutto diventasse più rapido e meno approfondito. La decisione del Post mette in evidenza una crisi più ampia nel modo di raccontare lo sport sui media tradizionali.

Chiedi alla polvere, ormai. Chiedi com'era il giornalismo sportivo prima che cambiasse tutto. Prima che persino il Washington Post decidesse di darci un taglio: chiuderlo del tutto, lo sport. Cancellare la redazione sportiva, in mezzo a centinaia di altri licenziamenti. Non è nostalgia, è proprio storia in evoluzione della comunicazione di massa. E così il New York Times – che il suo sport l'ha affidato direttamente ad un altro intero giornale, The Athletic, inglobandolo per 550 milioni di dollari – ha scelto di celebrare a suo modo questa parziale fine d'una grande storia, tributandone gli onori del caso.

