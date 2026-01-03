Frosini campione di vita L’impegno nello sport e al servizio degli altri | Ha salvato tante persone

Athos Frosini, vittoria di una vita dedicata agli altri, si è spento a 94 anni. Campione di altruismo e sport, ha lasciato un’impronta significativa nel servizio ai più bisognosi, ricevendo riconoscimenti e affetto dalla comunità, in particolare dai vigili del fuoco di Pistoia. La sua figura rappresenta un esempio di dedizione e generosità, celebrata anche nel ricordo di don Diego Pancaldo durante il funerale.

Campione di altruismo, campione di sport: in sintesi, campione di vita. È stato salutato da tanta gente, in primis dai suoi amati vigili del fuoco ’Mazzoni’ di Pistoia, Athos Frosini, scomparso a 94 anni dopo un’esistenza dedicata al prossimo, come ha avuto modo di sottolineare nella sua omelia don Diego Pancaldo, che ha officiato il funerale. Nella chiesa della Beata Vergine Maria tanti suoi amici, di ieri e di oggi, si sono riuniti per dirgli addio (o meglio arrivederci, certi un giorno di ritrovarlo forte, coraggioso, tenace e battagliero come sempre, più di sempre, lassù in alto). C’era molta umanità: dai suoi colleghi vigili del fuoco ("In caso di chiamata per una emergenza concomitante alla santa messa – ha provato a smorzare il clima di commozione l’ispettore Alessandro Frosini, che guidava la nutrita pattuglia – partiremo direttamente dalla chiesa") ai protagonisti dell’amata ginnastica artistica e ritmica, capitanati dal presidente della Ferrucci Libertas Franco Picchiarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frosini, campione di vita. L’impegno nello sport e al servizio degli altri: "Ha salvato tante persone" Leggi anche: “Hanno salvato gli altri e ora rischiano di morire loro”: astronauti restano intrappolati nello Spazio dopo aver salvato altri colleghi già bloccati Leggi anche: Addio a Pino Candiani, una vita nelle Acli al servizio degli altri Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Nessuno sarebbe sopravvissuto Negli ultimi anni l’ex campione del mondo dei pesi massimi Deontay Wilder ha subito di tutto: da una serie di sconfitte durissime ad un divorzio devastante chiesto improvvisamente dalla sua compagna, che lo ha mollato per u - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.