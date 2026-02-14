Domani il Gigante donne Brignone | Mi sento bene Goggia | Spero di essere me stessa

Domani si svolge la gara del Gigante femminile a Cortina, e Federica Brignone ha detto di sentirsi in forma, mentre Sofia Goggia spera di mantenere la sua autenticità sulla neve. La vigilia della competizione vede le atlete prepararsi tra allenamenti e una leggera nevicata che ha imbiancato le piste. Le due sciatrice italiane, entrambe medagliate in passato, sono concentrate a finalizzare gli ultimi dettagli prima della partenza.

Una nevicata durata fino all'ora di pranzo aggiunge incertezza sul gigante femminile olimpico di Cortina in programma domani (prima manche ore 10, seconda ore 13.30). Federica Brignone, Sofia Goggia, Lara Dalla Mea e Asja Zenere sono le quattro azzurre scelte dal dt Rulfi per proseguire la striscia di risultati positivi dopo la medaglia di bronzo di Goggia in discesa e lo storico oro di Brignone in supergigante. Alla vigilia della battaglia tra le porte larghe hanno parlato proprio le protagoniste, a partire da quella Federica Brignone che risolto il lungo infortunio alla gamba sinistra ha disputato un solo in gigante di Coppa del Mondo a Plan de Corones (chiuso al sesto posto): "Dopo la vittoria in supergigante sono state due giornate emotivamente bellissime ma toste, in cui la gente mi ha fatto sentire tutto il suo affetto le parole della neocampionessa olimpica -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Domani il Gigante donne, Brignone: "Mi sento bene". Goggia: "Spero di essere me stessa" Federica Brignone rivela: “Mi sento meglio in velocità che in gigante e su Milano Cortina…” Federica Brignone, azzurra dello sci alpino, condivide il suo stato di forma in vista delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. ‘La scodata’ di De Chiesa: “Goggia si preserva, di Franzoni mi colpiscono due aspetti. Brignone? Mi aspetto faccia bene” In un contesto di analisi tecnica, De Chiesa commenta le recenti prestazioni di Sofia Goggia, evidenziando un calo nella scorrevolezza rispetto alle stagioni precedenti. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Sci alpino a Milano Cortina 2026: il programma di domani, domenica 15 febbraio; A che ora lo sci alpino domani in tv, gigante femminile Olimpiadi 2026: programma e streaming; Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, domenica 15 febbraio; Record Italia, 6 medaglie in un solo giorno: 5 bronzi e un argento, i Giochi si tingono d'azzurro. Domani il Gigante donne, Brignone: Mi sento bene. Goggia: Spero di essere me stessaVigilia delle azzurre a Cortina, tra rifinitura e una leggera nevicata. Le due medagliate sono pronte a chiudere in bellezza ... gazzetta.it Livigno, il gigante parallelo si accende con i big azzurriDomani a Livigno si accende la sfida del gigante parallelo nello snowboard, con qualificazioni previste alle 9 e finali alle 13. L’Italia schiera un team di alto profilo: tra gli uomini figurano ... it.blastingnews.com Domani è il giorno del gigante maschile olimpico. Qual è l'obiettivo di Loïc Meillard Il vallesano sembra avere le idee in chiaro e pare sapere quale esempio seguire... facebook Lara Colturi si allena in val di Fassa. E domani gigante a Plan de Corones con Brignone. Intervista alla sciatrice portacolori dell'Albania che prepara Coppa del Mondo e Olimpiadi. "Ai Giochi cercherò di godermela al massimo" x.com