Cosa cambia per Sofia Goggia con il ritorno di Federica Brignone in gigante? Pettorale migliore per sorteggio

Con il ritorno di Federica Brignone in gigante, si riapre un nuovo scenario per Sofia Goggia, che quest'anno si confronta con una concorrenza rafforzata. La scelta del miglior pettorale per il sorteggio può influire sulle sue possibilità di ottenere buoni risultati, in un contesto di gare equilibrate e imprevedibili. La dinamica tra le atlete di vertice si intensifica, rendendo ogni appuntamento un momento di attenzione e strategia.

Sofia Goggia ha archiviato con pochi sorrisi il fine settimana di Tarvisio, dove è andata in scena una tappa della Coppa del Mondo di sci alpino: dopo il poco brillante undicesimo posto conseguito nella discesa libera del sabato, la fuoriclasse bergamasca si è migliorata nel superG della domenica, chiudendo al sesto posto con un ritardo di 19 centesimi dal gradino più basso del podio. Due prove in specialità veloci non all’altezza del talento della 33enne, che in precedenza era stata 17ma nella discesa libera di Zauchensee. L’azzurra si rimetterà in gioco martedì 20 gennaio in occasione del gigante di Kronplatz, dove cercherà di proseguire nella sua striscia positiva tra le porte larghe (ottava e undicesima a Tremblant, ottava a Semmering e undicesima a Kranjska Gora). 🔗 Leggi su Oasport.it

