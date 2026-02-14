Brignone d’oro a Cortina | il bianconero Bremer applaude la campionessa italiana con un messaggio

Federica Brignone ha vinto una medaglia d’oro a Cortina, un risultato che ha colpito anche il difensore della Juventus, Bremer, che le ha inviato un messaggio di congratulazioni. La campionessa italiana ha conquistato il primo posto sulle piste innevate, dimostrando ancora una volta il suo talento e la tenacia. Bremer, che di recente ha seguito con attenzione le imprese sportive, ha voluto riconoscere pubblicamente la sua impresa, condividendo un gesto di ammirazione sui social.

