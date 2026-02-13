Bremer si è incontrata con Oro Brignone allo JMedical durante le riparazioni dell’infortunio, e subito le ha inviato un messaggio di incoraggiamento. La giocatrice della Juve ha voluto farle sapere che le fa i complimenti per le sue imprese invernali, dimostrando affetto e supporto. La scena si è svolta in un momento di relax, mentre la campionessa italiana si stava sottoponendo alle cure.

Oro Brignone, Bremer ha conosciuta l’azzurra allo JMedical durante l’infortunio e il messaggio del difensore brasiliano è molto chiaro. Il trionfo olimpico di Federica Brignone sulle nevi di Cortina d’Ampezzo non è solo un successo sportivo, ma il coronamento di una rinascita umana e atletica che ha commosso l’intero Paese. Il metallo più prezioso brilla al collo di una campionessa che, solo pochi mesi fa, vedeva il sogno a cinque cerchi appeso a un filo sottile. La strada verso la gloria è iniziata in salita quando, meno di un anno fa, Federica Brignone aveva subito un grave infortunio al ginocchio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Oro Brignone, Bremer si complimenta con l’azzurra: il messaggio del difensore della Juve alla campionessa italiana

La Juventus ha fatto i complimenti a Federica Brignone dopo la sua vittoria olimpica.

