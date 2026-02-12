Oro Brignone la Juventus si complimenta con la sciatrice italiana | il messaggio

La Juventus ha fatto i complimenti a Federica Brignone dopo la sua vittoria olimpica. La sciatrice italiana ha portato a casa l’oro e la società bianconera ha subito espresso la sua ammirazione attraverso un messaggio di sostegno.

Oro Brignone, la Juventus si è complimentata con la sciatrice italiana dopo la conquista del titolo olimpico arrivata in giornata. L’oro di Federica Brignone ai Giochi di Milano Cortina ha confermato l’ottimo lavoro fatto allo JMedical per il recupero della valdostana. E la Juventus ha inviato un messaggio sui social alla sciatrice italiana. QUI: ULTIMISSIME JUVE: TUTTE LE NOTIZIE AGGIORNATE « È stato un onore accoglierti e incontrarti. Congratulazioni per il tuo oro olimpico, te lo meriti davvero tutto. Sei un’ispirazione ». Un messaggio che conferma come fra la Brignone e la Juventus si è creato un grandissimo rapporto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

