Brignone ha conquistato l’oro a Cortina e il suo marchio ora vale 10 milioni di euro. La campionessa ha trasformato il dolore in una vittoria, passando dalla sofferenza in Val di Fassa alla gloria in pochi mesi. La sua storia di rinascita ha attirato l’attenzione di numerosi sponsor, che ora investono su di lei con maggiore entusiasmo.

I ruggiti della Tigre producono emozioni indescrivibili, ma sono anche un moltiplicatore di ricavi. Secondo i calcoli degli analisti, Federica Brignone varrà una cifra molto vicina ai 10 milioni annui dopo l’Olimpiade. Non è tanto la medaglia d’oro, ovviamente, a rafforzarne il brand ma il percorso che l’ha portata in 315 giorni dal dolore in Val di Fassa al tripudio di Cortina. Brignone è un’immagine di resilienza, di determinazione, di rinascita che intriga non solo gli sponsor ma anche il pubblico: negli ultimi giorni il suo profilo Instagram ha guadagnato il 25%, toccando quota 394 mila follower. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brignone, dopo l'oro il marchio vale 10 milioni. È una vincente anche negli affari

Federica Brignone si è tolta un oro da sogno nel SuperG di Milano Cortina 2026, scatenando la sua gioia con un grido di “pura follia” mentre Jannik Sinner festeggiava insieme a lei, entrambi felici per la vittoria di un'impresa che ha messo in luce la forza e la determinazione della sciatrice dopo un grave infortunio che aveva messo a rischio la sua presenza ai Giochi.

