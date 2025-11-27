Roma battere il Midtjylland vale oro anche per il mercato | l’Europa League può portare 30 milioni

La Roma scende in campo con un obiettivo doppio: rialzare la propria corsa in Europa League e consolidare le entrate economiche legate alla competizione. Evitare i playoff di febbraio significherebbe non solo risparmiare energie, ma anche assicurarsi premi più ricchi, una spinta utile in vista delle strategie di mercato. È un concetto ribadito anche da Gian Piero Gasperini, convinto che la squadra abbia profondità e qualità sufficienti per competere su ogni fronte senza dover scegliere. La scorsa stagione i giallorossi hanno chiuso la competizione con ambizioni da protagonista e anche quest’anno vogliono restare nella parte alta del tabellone il più a lungo possibile. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

