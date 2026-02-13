Brignone gioia dopo l’oro | Pura follia E anche Sinner esulta

Federica Brignone si è tolta un oro da sogno nel SuperG di Milano Cortina 2026, scatenando la sua gioia con un grido di “pura follia” mentre Jannik Sinner festeggiava insieme a lei, entrambi felici per la vittoria di un'impresa che ha messo in luce la forza e la determinazione della sciatrice dopo un grave infortunio che aveva messo a rischio la sua presenza ai Giochi.

(Adnkronos) – Jannik Sinner esulta con Federica Brignone. La sciatrice azzurra ha vinto un oro da favola nel SuperG andato in scena ieri alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, firmando un'impresa storica considerando il grave infortunio che l'aveva colpita, mettendone in dubbio la partecipazione ai Giochi, meno di un anno fa. Oggi, venerdì 13 febbraio, Brignone ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram che ha 'acceso' l'entusiasmo del numero due del mondo. "Pura FOLLIA", ha scritto Brignone allegando foto mentre bacia la medaglia d'oro ed esulta insieme al suo team sul podio di Milano Cortina 2026, "grazie".🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su brignone gioia

Federica Brignone ha vinto il SuperG sulle Tofane davanti al presidente Mattarella, regalando una gioia enorme.

Federica Brignone vince il suo primo oro in una gara di SuperG alle Tofane e corre subito ad abbracciare il presidente Mattarella.

Umberto Tozzi - Qualcosa Qualcuno (Porta Ferrada 2025)

Ultime notizie su brignone gioia

Argomenti discussi: La gioia di Federica Brignone: Non pensavo di vincere l'oro, non ci credo: sono senza parole - Alpine Skiing video; Brignone d’oro, mamma e fratello: 'Non ce l’aspettavamo'; Il rientro di Brignone 10 mesi dopo l'infortunio: la caduta, l'intervento, le placche nella gamba, la riabilitazione; Brignone regina a Milano Cortina: è oro nel super G femminile.

Federica Brignone, l'intervista al fratello Davide e alla mamma Maria Rosa Quario. VIDEOLeggi su Sky Sport l'articolo Federica Brignone, l'intervista al fratello Davide e alla mamma Maria Rosa Quario. VIDEO ... sport.sky.it

Federica Brignone, l'oro olimpico 315 giorni dopo l'infortunio: ora è la nostra più grande sciatrice di sempreHa un cuore così bianco, il tricolore sulle spalle e occhi di lapislazzuli, dalle profondità inesplorabili. Federica Brignone ci commuove e ci innamora. Da ieri è ... ilmattino.it

la Repubblica. . "Io ci contavo". C’è nello slancio con cui Sergio Mattarella va incontro a Federica Brignone, fresca di oro olimpico, e nel modo con cui si abbandona all’abbraccio, un sentimento che contiene molti sentimenti. Gioia autentica da sportivo. Ammir - facebook.com facebook

Il Presidente e l'abbraccio a Federica Brignone: immagini di gioia tutta italiana x.com