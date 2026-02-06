Roma 22enne nordafricano colpisce con pugno in faccia madre con bambino in bicicletta fratture facciali multiple per la donna - VIDEO CHOC

Questa mattina a Roma un uomo di 22 anni ha aggredito una donna con un pugno in faccia. La madre, che stava spingendo il bambino in bicicletta, ha subito gravi ferite al volto. Sul posto sono arrivati i soccorritori, e la donna è stata portata in ospedale con fratture multiple, tra cui quella dell’osso nasale e della parete inferiore dell’orbita destra. La scena è stata ripresa da un video che sta facendo il giro sui social.

Il referto dell'ospedale recita: "Frattura della parete inferiore dell'orbita destra. Frattura pluriframmentaria dell'osso nasale di destra. Componente aerea intra-orbitaria e nei tessuti molli sottocutanei periorbitari a destra. Necessaria valutazione specialistica" Nel quartiere di San Lore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Roma, 22enne nordafricano colpisce con pugno in faccia madre con bambino in bicicletta, fratture facciali multiple per la donna - VIDEO CHOC Approfondimenti su Roma Nordafricano Scoppia la rissa, un cliente finisce in ospedale con fratture multiple: il locale chiuso per 10 giorni Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Roma Nordafricano Argomenti discussi: Roma, colpisce con un pugno una madre in bici con il figlio: volto fratturato. Video choc. Il 22enne è già libero; Donna presa a pugni a Roma in zona San Lorenzo, era in bici col figlio: Aggressore rilasciato, attenzione; Roma, aggressioni a San Lorenzo, incubo di mamme e bimbi: Abbiamo paura a uscire, quell'uomo non può restare libero; Calci e pugni a una mamma in bici col figlio | follia in Italia aggressione spaventosa. Pugno in faccia alla mamma in bici con il figlio: il volto fratturato e la denuncia, ma il 22enne straniero «è già libero» VIDEOIn zona a Roma lo conoscono tutti: è il terrore di San Lorenzo ormai. Gira come nulla fosse e all'improvviso tira pugni e schiaffi: bersaglio, soprattutto le mamme con i ... ilgazzettino.it Roma, aggressioni a San Lorenzo, incubo di mamme e bimbi: «Abbiamo paura a uscire»Il ragazzo dalla «felpa scura», quello che si aggira nel quartiere «sempre con il cappuccio tirato su». A San Lorenzo lo conoscono tutti il 22enne tunisino ... ilmessaggero.it Un 22enne tunisino aggredisce per strada ed è ancora libero. Continua a leggere https://infodifesa.it/roma-san-lorenzo-pugni-alle-mamme-e-schiaffi-ai-bambini-il-22enne-tunisino-resta-libero/ facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.