Prende a pugni e colpisce con un bastone la sorella | vicina di casa sventa omicidio arrestato foggiano

Foggiatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 60 anni, noto alle forze dell'ordine e originario della provincia di Foggia, è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver violentemente aggredito la sorella 63enne nella sua abitazione a Pinerolo, in piazza San Donato, nel pomeriggio di venerdì 21 novembre 2025. L'aggressore si è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

