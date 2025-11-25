Prende a pugni e colpisce con un bastone la sorella | vicina di casa sventa omicidio arrestato foggiano
Un uomo di 60 anni, noto alle forze dell'ordine e originario della provincia di Foggia, è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver violentemente aggredito la sorella 63enne nella sua abitazione a Pinerolo, in piazza San Donato, nel pomeriggio di venerdì 21 novembre 2025. L'aggressore si è. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
"Quando si fa politica tirando i pugni, offendendo, deridendo, gridando, si prende l'applauso solo dei propri tifosi, ma gli spettatori, che sono la maggior parte poi se ne vanno..." Antonio Decaro nuovo Presidente della Regione Puglia - facebook.com Vai su Facebook
Cesena, prende a pugni le infermiere e danneggia le attrezzature del Pronto Soccorso: 20enne arrestato Vai su X
Prende a calci e pugni un uomo perché ebreo mentre aspetta un treno: convalidato l'arresto - Convalidato l'arresto per il 25enne pakistano accusato di aver aggredito un turista americano di religione ebraica ... Come scrive milanotoday.it