Brasile d’oro a Milano Cortina | Braathen fa storia Tomba lo celebra con una chiamata a sorpresa

Il successo di Lucas Braathen a Milano Cortina ha portato in Brasile una medaglia olimpica invernale, dopo che Alberto Tomba gli ha fatto una telefonata a sorpresa. La vittoria si è svolta tra le piste di Bormio il 14 febbraio 2026, quando Braathen ha dominato la discesa libera. La chiamata di Tomba, ex campione italiano, ha emozionato il giovane atleta e ha sottolineato l’importanza di questo risultato storico per il paese sudamericano.

Un trionfo brasiliano tra le nevi di Bormio: la telefonata di Alberto Tomba a Lucas Braathen. Bormio, 14 febbraio 2026 – Un’impresa storica ha illuminato le Olimpiadi di Milano Cortina: Lucas Pinheiro Braathen ha conquistato l’oro nello sci maschile, regalando al Brasile la sua prima medaglia olimpica invernale. Subito dopo il trionfo, una telefonata speciale ha unito il campione sudamericano alla leggenda italiana Alberto Tomba, in un momento di commozione e celebrazione che ha trasceso i confini dello sport. L’impresa di Braathen: una svolta per lo sci sudamericano. La vittoria di Lucas Pinheiro Braathen a Milano Cortina 2026 segna una pietra miliare per lo sci sudamericano.🔗 Leggi su Ameve.eu

Braathen ha vinto l’oro nel gigante, e subito dopo ha chiamato Alberto Tomba in lacrime.

Alberto Tomba si è commosso ascoltando le parole di Braathen, che ha vinto l’oro nel gigante di Milano Cortina 2026, perché il norvegese ha dedicato la vittoria al suo paese, il Brasile.

