Braathen oro nel gigante | telefonata in lacrime con Alberto Tomba il Brasile entra nella storia dello sci

Braathen ha vinto l’oro nel gigante, e subito dopo ha chiamato Alberto Tomba in lacrime. La sua vittoria segna il primo oro brasiliano nello sci alpino e ha emozionato anche l’ex campione italiano, che ha commentato con entusiasmo. Il Brasile si inserisce così nella storia dello sci, portando una novità nel mondo dello sport sulla neve.

Primo oro verdeoro nello sci alpino. C’è un momento in cui lo sport smette di essere cronometro, millesimi e traiettorie perfette. Diventa racconto, simbolo, rivoluzione culturale. Quel momento ha un nome e un cognome: Lucas Pinheiro Braathen. A Bormio, nel gigante olimpico di Milano Cortina, sotto una nevicata fitta e teatrale, il 24enne nato a Oslo da padre norvegese e madre brasiliana ha scritto la pagina più inattesa della storia degli sport invernali: primo oro olimpico invernale per il Brasile. Davanti a lui, sul podio, due monumenti svizzeri come Marco Odermatt e Loic Meillard. Dietro, un mondo che prova a capire cosa sia appena successo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

Braathen ha scritto una pagina storica nel gigante di Bormio, vincendo l’oro olimpico e battendo Odermatt.

