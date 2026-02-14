Brambilla verso il Ravenna | I risultati della Next Gen non arrivano per caso ma non siamo ancora al massimo

Brambilla ha annunciato che il successo della squadra Under 23 della Juventus deriva dall’impegno quotidiano e dalla preparazione mirata. La società punta a migliorare ancora, anche se i risultati ottenuti finora sono un passo importante. La squadra si allena duramente ogni settimana, consapevole che il percorso verso la piena maturità richiede tempo e costanza.

Brambilla: «I risultati della Next Gen non arrivano per caso, ma non siamo ancora al massimo». Le parole del tecnico verso il Ravenna. Massimiliano Brambilla, tecnico della Juventus Next Gen, ha parlato ai canali ufficiali in avvicinamento al match di domani col Ravenna. Il tecnico ha evidenziato i grandi risultati conseguiti sin qui dalla Seconda Squadra. MOMENTO D’ORO – «Siamo contenti di come abbiamo iniziato il girone di ritorno. Sono risultati che non arrivano a caso perché sono frutto di prestazioni. Poi, come ci siamo detti spesso, nella prestazione a volte vengono messi in risalto alcuni aspetti, a volte altri; chiaramente non siamo ancora arrivati al nostro livello più alto perché con ragazzi giovani i margini di miglioramento sono sempre ampi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Brambilla commenta la vittoria contro la Sambenedettese, dicendo che la squadra è cresciuta molto, ma lui sperava in un approccio diverso alla gestione.

