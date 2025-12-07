Juventus Next Gen Brambilla non ha dubbi dopo il pareggio | Dobbiamo continuare così la partita non è stata facile ma ci siamo adattati

Juventus Next Gen, si conclude 1-1 il match contro il Guidonia Montecelio: arriva il commento di Brambilla nel post partita. Dopo il pareggio contro il Guidonia Montecelio, mister Brambilla ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. PAROLE – «Chiaramente dopo essere andati sotto nel punteggio abbiamo inserito giocatori più offensivi. Amaradio, rete a parte, è entrato bene in partita, si vedeva che aveva voglia di aiutare la squadra. La rete è stata la ciliegina sulla torta per lui. Siamo soddisfatti per questo pareggio perchè la partita non è stata facile; il Guidonia Montecelio è una squadra neopromossa, ma ha costruito una rosa di qualità e la posizione che ha in classifica è sicuramente meritata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

