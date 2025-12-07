Juventus Next Gen Brambilla non ha dubbi dopo il pareggio | Dobbiamo continuare così la partita non è stata facile ma ci siamo adattati

Juventusnews24.com | 7 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Juventus Next Gen, si conclude 1-1 il match contro il Guidonia Montecelio: arriva il commento di Brambilla nel post partita. Dopo il pareggio contro il Guidonia Montecelio, mister Brambilla ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita. PAROLE – «Chiaramente dopo essere andati sotto nel punteggio abbiamo inserito giocatori più offensivi. Amaradio, rete a parte, è entrato bene in partita, si vedeva che aveva voglia di aiutare la squadra. La rete è stata la ciliegina sulla torta per lui. Siamo soddisfatti per questo pareggio perchè la partita non è stata facile; il Guidonia Montecelio è una squadra neopromossa, ma ha costruito una rosa di qualità e la posizione che ha in classifica è sicuramente meritata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

juventus next gen brambilla non ha dubbi dopo il pareggio dobbiamo continuare cos236 la partita non 232 stata facile ma ci siamo adattati

© Juventusnews24.com - Juventus Next Gen, Brambilla non ha dubbi dopo il pareggio: «Dobbiamo continuare così, la partita non è stata facile ma ci siamo adattati»

Leggi anche questi approfondimenti

La Juventus prende il Derby di Thuram con un obiettivo adzico nel 91

Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove

juventus next gen brambillaDiretta Juve Next Gen a Guidonia: orario, formazioni e dove vedere la Serie C - La Juventus Next Gen viene da una vittoria convincente contro il Perugia e vuole dare continuità per cercare di scrollarsi un momento non semplice. Lo riporta tuttosport.com

juventus next gen brambillaJuventus Next Gen, Brambilla: "Guidonia squadra solida. Ora ci serve continuità" - La Juventus Next Gen, reduce da due risultati utili consecutivi, è pronta a volare a Guidonia per affrontare una delle formazioni più in. Come scrive tuttomercatoweb.com

juventus next gen brambillaGuidonia-Juventus Next Gen: trasferta insidiosa per i bianconeri. Formazioni ufficiali - Le formazioni ufficiali del match: Guidonia Montecelio: Stellato, Esempio Cristini (C), Errico, Spavone, Mulè, Santoro, Mastrantonio, Tascone, Zappella, Bernardotto. tuttojuve.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Next Gen Brambilla