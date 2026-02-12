Brambilla commenta la vittoria contro la Sambenedettese, dicendo che la squadra è cresciuta molto, ma lui sperava in un approccio diverso alla gestione. Dopo il mercato, ha notato cambiamenti, anche se non completamente quelli che si aspettava. Ora l’allenatore guarda avanti, cercando di migliorare ancora la squadra.

di Marco Baridon Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato dopo la vittoria contro la Sambenedettese. Le sue dichiarazioni. (inviato allo Stadio Moccagatta di Alessandria) – Massimo Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato dopo la vittoria con la Sambenedettese. Le sue dichiarazioni. TERZA VITTORIA DI FILA – «I risultati sono figli delle prestazioni. In questo momento stiamo facendo punti perché stiamo facendo partite giuste. Oggi abbiamo fatto la partita sotto tanti punti di vista. I ragazzi stanno bene, sono in fiducia e i risultati stanno arrivando». COSA NON GLI E’ PIACIUTO – «La gestione di questo 4-0 che poteva diventare 4-3 se la traversa fosse andata dentro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Brambilla dopo Juventus Next Gen Sambenedettese: «La squadra è cresciuta tanto ma mi aspettavo una gestione diversa. Ecco come siamo cambiati dopo il mercato»

Approfondimenti su Juventus Next Gen

Dopo la vittoria contro il Livorno, Brambilla ha commentato l’andamento della Juventus Next Gen.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Vigilia Samb-Juventus Next Gen. Il focus sugli avversari con Alessio Lattanzio

Ultime notizie su Juventus Next Gen

Argomenti discussi: Serie C | Torres-Juventus Next Gen | Le parole di mister Brambilla; Next Gen, 3-0 alla Torres: la Juve di Brambilla vola con Puczka, Guerra e Cerri e continua a sognare; La Juventus Next Gen è inarrestabile: Torres travolta, Brambilla sale al 4° posto; Le parole di Massimo Brambilla alla vigilia di Torres-Juventus Next Gen.

Poker Next Gen, la Juve di Brambilla blinda il quarto posto: Guerra scatenato42' - POKER BIANCONERO! Juve spietata, trova la quarta rete: cross di Gunduz sul secondo palo con Guerra che di testa insacca. Partita straordinaria del numero 17: per lui due assist e due gol ... tuttosport.com

Top & Flop di Juventus Next Gen-SambenedetteseAlla Juventus Next Gen basta un primo tempo superlativo per imporsi sulla Sambenedettese nel turno infrasettimanale andato in scena al Moccagatta di Alessandria. tuttoc.com

La Sambenedettese cade 4-2 contro la Juventus Next Gen e scivola (24 punti, sorpasso del Bra). : sotto 4-0 al 42’. Zini accorcia (4-1). Pic - facebook.com facebook

Da #Muharemovic a #Licina e #Oboavwoduo, Claudio #Chiellini parla della Juventus Next Gen x.com