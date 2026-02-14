Milano-Cortina 2026 | Pinheiro Braathen trionfa nel gigante e porta il Brasile nella storia

Il brasiliano Pinheiro Braathen ha vinto il gigante di Bormio il 14 febbraio, portando il suo paese nella storia dello sci alpino. La sua vittoria sulla celebre pista Stelvio ha sorpreso gli appassionati, segnando il primo oro brasiliano in questa disciplina. Con una prestazione solida e determinata, Braathen ha dominato la gara, facendo registrare tempi impressionanti e lasciando gli avversari dietro di sé.

Oro storico sulla Stelvio di Bormio. Sulla leggendaria pista Stelvio di Bormio, teatro di alcune delle sfide più iconiche dello sci alpino, si è consumata una giornata, 14 febbraio, destinata a restare negli annali. Lucas Pinheiro Braathen conquista la medaglia d'oro nello slalom gigante, regalando al Brasile un risultato senza precedenti: è la prima medaglia nella storia del Paese ai Giochi olimpici invernali. Un'impresa che assume un valore ancora più simbolico se si considera che l'atleta, fino a due stagioni fa, gareggiava sotto la bandiera norvegese prima di scegliere di rappresentare il Brasile.