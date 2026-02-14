Bove prima chiamata col Watford dopo l’incubo

Bove ha avuto la sua prima telefonata con il Watford dopo un periodo difficile, segnato da un infortunio che lo aveva costretto a restare lontano dal campo. La chiamata è arrivata in un momento in cui l’attaccante italiano cercava di tornare a giocare al massimo delle sue possibilità, dopo mesi di allenamenti intensi e riabilitazione. Il club inglese ha mostrato interesse per lui, aprendo una porta verso un nuovo inizio.

Esistono date che possono segnare per sempre la vita di qualcuno con notizie travolgenti, ed altre che invece provano a rimediare a momenti che sembravano la fine di tutto portando con se speranza e felicità. Il 14 febbraio 2026 per Edoardo Bove non sarà solo il giorno di San Valentino ma quello del ritorno ufficiale al calcio giocato. Dopo 14 mesi dal malore che lo colpì durante il match contro l’Inter lasciando il mondo dello sport senza fiato, l’ex centrocampista della Roma torna a sedersi in panchina. Il nuovo inizio alla Championship. Il nuovo inizio di Bove parla con l’accento britannico. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Bove, prima chiamata col Watford dopo l’incubo Perché Edoardo Bove può giocare a calcio col Watford in Inghilterra ma non può farlo in Italia Edoardo Bove, dopo aver superato un arresto cardiaco in campo e aver rescisso il contratto con la Roma, si prepara a tornare a giocare. Watford, ufficiale l’ingaggio di Edoardo Bove Il Watford ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Edoardo Bove, che torna a giocare dopo le esperienze con Roma e Fiorentina. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Bove riparte Watford Bove, la rinascita in Championship: oggi la prima presenza col WatfordFinalmente la luce in fondo al tunnel per Edoardo Bove che, a distanza di oltre un anno dal malore accusato nel match contro l’Inter (1 ... msn.com Il Segreto di Pulcinella di Bove Giuseppe. Flo Rida · Right Round. La mia verace. Un’ode alla materia prima. Pomodoro biologico, mozzarella di bufala DOP, Sovrano di Bufala stagionato oltre i 24 mesi, basilico, olio EVO Monocultivar Ortice del Frantoio Roma facebook