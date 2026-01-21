Il Watford ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Edoardo Bove, che torna a giocare dopo le esperienze con Roma e Fiorentina. Il centrocampista italiano si trasferisce alla squadra inglese, competendo nella serie Championship. Questa operazione segna un nuovo capitolo nella carriera di Bove, offrendo l’opportunità di confrontarsi con un campionato competitivo e di consolidare la sua crescita professionale.

Ora è ufficiale: Edoardo Bove torna a giocare. L’ex centrocampista di Roma e Fiorentina riparte dal Watford, nella serie Championship inglese. In un comunicato sul suo sito internet, il club britannico “è lieto di aver completato l’ingaggio di Edoardo Bove. Il 23enne ha firmato un contratto di cinque anni e mezzo con Vicarage Road, dopo la risoluzione consensuale del suo contratto con l’AS Roma”. “Siamo lieti che Edoardo abbia scelto noi tra le tante opzioni che aveva”, ha dichiarato Valon Behrami, Assistente del Direttore Sportivo. “Questo è la testimonianza del rapporto che abbiamo costruito con lui, della reputazione del club e dell’ambizione del proprietario. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Watford, ufficiale l’ingaggio di Edoardo Bove

