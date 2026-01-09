Perché Edoardo Bove può giocare a calcio col Watford in Inghilterra ma non può farlo in Italia

Edoardo Bove, dopo aver superato un arresto cardiaco in campo e aver rescisso il contratto con la Roma, si prepara a tornare a giocare. Pur potendo militare nel Watford in Inghilterra, non può farlo in Italia per motivi legati alla normativa sportiva e alle certificazioni mediche richieste. Questa situazione evidenzia le differenze tra le regolamentazioni italiane e quelle internazionali in materia di salute e idoneità sportiva.

