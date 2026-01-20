Bove torna in campo con il Watford | che tipo di contratto ha e perché può giocare in Inghilterra ma non in Italia

Edoardo Bove è tornato in campo con il Watford, club dell'inglese Championship. Il suo contratto prevede condizioni che gli permettono di giocare in Inghilterra, ma non in Italia, a causa di specifici accordi tra le parti. Le immagini di Bove sorridente e sereno confermano il suo ritorno in attività, rappresentando un momento importante nella sua carriera. Di seguito, le informazioni sul suo contratto e le ragioni di questa situazione.

Sereno, sorridente, finalmente felice. Le immagini di Edoardo Bove arrivate da Watford nella giornata di ieri, 19 gennaio, sono quelle che tutta Italia attendeva da più di un anno. Da quel Fiorentina – Inter dell’ 1 dicembre 2024 in cui il 22enne si accasciò al suolo in arresto cardiaco, facendo temere il peggio per qualche attimo. Adesso torna a giocare a calcio. L’accordo con il Watford è cosa nota da qualche settimana, ma lunedì era un momento cruciale: era il giorno delle visite mediche. Le ennesime in questi mesi, tutte con un comune denominatore: esito negativo, aggettivo che in questo caso ha un’accezione positiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

