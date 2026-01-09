Fabbisogno occupazionale stabile Ma non si trova un lavoratore su due
Nel 2025, la provincia di Forlì-Cesena ha registrato circa 50.000 richieste di assunzioni, evidenziando un fabbisogno occupazionale stabile. Tuttavia, si osserva una difficoltà nel reperire lavoratori, con circa una persona su due che non riesce a trovare un’occupazione. I dati emergono dall’indagine Excelsior, realizzata da Unioncamere in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Quasi 50mila assunzioni richieste nella provincia di Forlì-Cesena nell’anno appena trascorso. Sono i dati del 2025 che emergono dall’indagine Excelsior realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Secondo i dati esaminati, i fabbisogni occupazionali delle imprese della nostra provincia nel 2025 sono stati di 48.880 lavoratori (con difficoltà di reperimento pari al 49%). Le imprese disponibili ad assumere in provincia nel 2025 sono state il 69% del totale, con una richiesta di giovani pari al 29%, e una richiesta di immigrati del 32%. Nel 2024 i fabbisogni occupazionali in provincia ammontavano a 48. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
