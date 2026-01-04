Turismo cambia l' accoglienza in Umbria | boom di case-vacanze e affitti brevi La ristorazione cresce
Negli ultimi cinque anni, il settore turistico umbro ha registrato un'evoluzione significativa nell'offerta di accoglienza, con un aumento delle case-vacanze e degli affitti brevi. Contestualmente, il settore della ristorazione ha mostrato segnali di crescita. Questi cambiamenti rispecchiano le tendenze nazionali e indicano un rinnovamento nell’approccio all’ospitalità, rivolto sia alle famiglie che ai gruppi di visitatori.
La macchina umbra dell'accoglienza per turisti - dalle famiglie ai gruppi - negli ultimi 5 anni sta cambiando "forma", seguendo i fenomeni che a livello nazionale stanno prendendo piede. Un cambiamento, ma senza intaccare la capacità della quota (intesa come posti-letto) dell'accoglienza. Tutto. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
