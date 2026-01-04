Turismo cambia l' accoglienza in Umbria | boom di case-vacanze e affitti brevi La ristorazione cresce

Negli ultimi cinque anni, il settore turistico umbro ha registrato un'evoluzione significativa nell'offerta di accoglienza, con un aumento delle case-vacanze e degli affitti brevi. Contestualmente, il settore della ristorazione ha mostrato segnali di crescita. Questi cambiamenti rispecchiano le tendenze nazionali e indicano un rinnovamento nell’approccio all’ospitalità, rivolto sia alle famiglie che ai gruppi di visitatori.

La macchina umbra dell'accoglienza per turisti - dalle famiglie ai gruppi - negli ultimi 5 anni sta cambiando "forma", seguendo i fenomeni che a livello nazionale stanno prendendo piede. Un cambiamento, ma senza intaccare la capacità della quota (intesa come posti-letto) dell'accoglienza.

Umbria, l'impennata degli affitti brevi: +35,3% in quattro anni; Affitti brevi +35,3% in Umbria in quattro anni. Alberghi –8,3%, quarto calo più forte d'Italia.

Turismo, come cambia l’ospitalità : "Cala la domanda negli alberghi . Boom degli affitti brevi e diffusi" - Province di Perugia e di Terni a velocità diverse. msn.com

In Umbria meno alberghi ma crescita consistente dell'ospitalità diffusa - L'Umbria del turismo registra un calo degli alberghi al quale si accompagna però una crescita consistente dell'ospitalità diffusa. ansa.it

Turismo, l’Italia cambia pelle: alberghi in calo, più affitti brevi (42%), tiene la ristorazione x.com

Cresce l'#ospitalitàdiffusa, cambia l'equilibrio del #turismo in #umbria - facebook.com facebook

